Un nuevo incendio en California arrasa con un pueblo entero

Un nuevo incendio en California (Estados Unidos) arrasó en las últimas horas un pueblo de aproximadamente 1,200 habitantes cerca de Sacramento, la capital del estado dorado.

El fuego, bautizado por las autoridades como Caldor, "explotó en tamaño el lunes por la noche", tuiteó la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

De acuerdo a medios locales, muy pocas casas quedaron en pie en la localidad de Grizzly Flats tras el paso de las llamas, que también quemaron una oficina de correos, una escuela primaria y la mayoría de postes eléctricos del pueblo.

A pesar de la magnitud de los daños materiales no hubo ninguna víctima mortal.

Driving Grizzly Flat Rd from top of hill down to Leoni Rd, Grizzly Flats CA, last night 8pm #CaldorFire 1/x pic.twitter.com/W2TiUDh7gR