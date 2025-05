Tras la muerte de Valeria Márquez, joven influencer, empresaria y creadora de contenido de 23 años, que fue asesinada a balazos el pasado 13 de mayo durante una transmisión en Tiktok desde su negocio, varios internautas se han cuestionado muchas situaciones en torno a lo que era la vida de la modelo.

Una de las principales inquietudes entre usuarios de redes sociales ante la lujosa vida que la tiktoker y modelo compartía en plataformas sociales, gira en torno a cómo logró tener tanto dinero y un emprendimiento a su corta edad.

Valeria Márquez habló de su emprendimiento

Después del ataque armado que le arrebató la vida a Valeria Márquez, comenzó a circular un video donde la joven de 23 años contó cómo inició con su negocio de belleza.

En Tiktok una persona, con el usuario @natliegx, compartió un fragmento de un 'live' de Valeria Márquez en la que estaba respondiendo preguntas de sus seguidores mientras desayunaba.

“Cuéntanos cómo hiciste con la economía para ganar un negocio?” , dijo Valeria, leyendo en voz baja la pregunta de una espectadora.

“Yo tenía ahorrado (…) una cierta cantidad de dinero y yo fui como sacando cuentas de todo lo que necesitaba y todos los productos porque pues yo no tenía nada.

“Todo lo tuve que comprar. Entonces empecé a sacar cuentas y yo veía mi dinero que yo tenía ahorrado y yo decía, ‘Güey, ni de ped* me va a alcanzar esta ching*dera’” , dijo la influencer.

“Entonces yo fui a hablar con mi papá y le dije lo que quería hacer, y me dijo, ‘escucha lo que estás diciendo’. O sea, mi papá, si yo le digo que me dé dinero, me lo da, pero cuando yo le digo, ‘me prestas’, es porque se lo tengo que pagar (…)

"Y yo le pedí dinero prestado, mucho dinero prestado” , respondió Valeria sin especificar cuánto dinero requirió para abrir su estética "Blossom The Beauty Lounge", ubicada en Zapopan, Jalisco. Mismo lugar donde ocurrieron los violentos hechos.

Asimismo, la modelo concluyó su respuesta con un consejo para sus seguidores.