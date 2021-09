Varios gorilas del Zoo de Atlanta dan positivo a Covid-19

Varios gorilas del Zoo de Atlanta, en el sureño estado de Georgia, Estados Unidos, dieron positivo a exámenes de covid, informó el propio zoológico.

Los primates fueron examinados luego que sus cuidadores los vieron toser y advirtieron otros síntomas, señaló el zoológico.

Los tests iniciales dieron positivo al virus que causa el covid-19 y el zoo dijo el viernes en un comunicado que estaba a la espera de resultados de exámenes confirmatorios.

Update on our gorilla population: Zoo Atlanta has received presumptive positive test results indicating that members of its western lowland gorilla troops are positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. https://t.co/TugKKupxnV pic.twitter.com/ba5fpZ6MdC