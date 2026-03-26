TE RECOMENDAMOS
Estados Unidos se lleva 100 millones en oro de Venezuela; "La industria minera venezolana está colapsada", dice
Trump reafirma que María Corina Machado no tiene apoyo para liderar Venezuela tras reunión en la Casa Blanca
El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró este jueves que el presidente Donald Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven "como Simón Bolívar" y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.
"Literalmente, creo que le van a erigir una estatua al presidente Trump", dijo Burgum durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en la que habló de su visita a Venezuela a principio de mes y destacó el entusiasmo que despierta el republicano y EU en el país tras la operación con la que Washington capturó y depuso al expresidente Nicolás Maduro en enero.
Estados Unidos se lleva 100 millones en oro de Venezuela; "La industria minera venezolana está colapsada", dice
"Ven al presidente Trump como a Simón Bolívar. Es el libertador de un país. Y este es un país donde, como saben, aman el béisbol estadounidense. Si miran por la calle, verán a la gente vistiendo camisetas de la NBA", añadió Burgum sobre su viaje, en el que trató con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre las reformas del sector minero y petrolero para la entrada de empresas estadounidenses.
"¿Cuándo van a hacer la estatua?", bromeó Trump una vez que el secretario de Interior terminó de hablar.
Poco antes Trump había dicho también en tono cómico que barajaba la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la actual presidenta interina debido a la popularidad que considera que tiene en ese país.
"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy", dijo el magnate neoyorquino.
En su visita a Venezuela, Burgum aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con Rodríguez y también dijo que se trajo 100 millones de dólares en oro desde el país caribeño que será destinado a inversiones industriales. EFE
asb/cpy
[Publicidad]