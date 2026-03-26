El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró este jueves que el presidente Donald Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven "como Simón Bolívar" y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.

"Literalmente, creo que le van a erigir una estatua al presidente Trump", dijo Burgum durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en la que habló de su visita a Venezuela a principio de mes y destacó el entusiasmo que despierta el republicano y EU en el país tras la operación con la que Washington capturó y depuso al expresidente Nicolás Maduro en enero.

"Ven al presidente Trump como a Simón Bolívar. Es el libertador de un país. Y este es un país donde, como saben, aman el béisbol estadounidense. Si miran por la calle, verán a la gente vistiendo camisetas de la NBA ", añadió Burgum sobre su viaje, en el que trató con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre las reformas del sector minero y petrolero para la entrada de empresas estadounidenses.

"¿Cuándo van a hacer la estatua?", bromeó Trump una vez que el secretario de Interior terminó de hablar.

Poco antes Trump había dicho también en tono cómico que barajaba la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la actual presidenta interina debido a la popularidad que considera que tiene en ese país.

"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy", dijo el magnate neoyorquino.

En su visita a Venezuela, Burgum aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con Rodríguez y también dijo que se trajo 100 millones de dólares en oro desde el país caribeño que será destinado a inversiones industriales. EFE

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