Victoria de los Rams, hip hop y una rodilla en tierra: los momentos Super Bowl

La 56ª edición del Super Bowl dejó el domingo numerosos momentos destacados, como el agónico triunfo de los Rams 23-20 ante los Bengals, el homenaje al hip hop del espectáculo del medio tiempo, los cotizados anuncios y la rodilla en tierra de Eminem.

'La Roca' (Dwayne Johnson) fue el primero en hacer rugir al SoFi Stadium de Los Ángeles al presentar desde el césped a los equipos finalistas.

En las gradas no faltaban estrellas como Charlize Theron, Jennifer Lopez, Kanye West, que apareció con el rostro cubierto, Jay-Z, Matt Damon o Mark Wahlberg.

El gran evento deportivo de Estados Unidos regresaba a Los Ángeles por primera vez en 29 años y la flor y nata del mundo del espectáculo acudió en masa.

El football americano es un deporte para especialistas. Pero el domingo, para sorpresa de todos, el corredor de Cincinnati Joe Mixon se puso por una vez el traje de mariscal de campo.

Mixon dio el primer pase de touchdown de su carrera con el que los Bengals se aferraban al partido antes del descanso.

Con un temprano touchdown, el receptor Odell Beckham Jr. estaba causan do estragos en la defensa de los Bengals pero antes del descanso, al intentar recibir un pase, se desplomó al suelo de dolor.

Lesionado en la rodilla izquierda, Beckham Jr. tuvo que retirarse cojeando a los vestuarios y dejar el choque en manos de sus compañeros.

Snoop Dogg, Dr. Dre y Eminem: una auténtica colección de íconos del hip hop se reunió para ofrecer sus éxitos ante un estadio eufórico.

El público disfrutó de la aparición sorpresa de 50 Cent y del símbolo de la nueva generación, Kendrick Lamar. Todo ello sobre los tejados de una hilera de típicas casas de una sola planta de Los Ángeles, con autos 'lowrider' aparcados delante.

La encendida reacción en el SoFi Stadium y en las redes sociales fue un recordatorio, por si hiciera falta, de que el hip hop se ha convertido en el género musical dominante en Estados Unidos.

"The Next Episode" (Dre/Snoop) y "California Love" (Dr. Dre/2Pac) fueron algunos de los temas, ya clásicos de la cultura estadounidense, que sonaron el domingo en el estadio.

De una rodilla a otra, de un dolor a otro. Al final de su celebrado éxito "Lose Yourself", Eminem protagonizó una imagen para el recuerdo de este Super Bowl hincando una rodilla en el escenario.

El rapero de Detroit evocaba así el emblemático gesto de protesta del ex jugador Colin Kaepernick contra el racismo y la violencia policial contra afroestadounidenses, que le costó su carrera en la NFL.

Eminem the GOAT for kneeling even after the NFL told him not to do it pic.twitter.com/b64NL2Rz63