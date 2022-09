Video. 100 adolescentes saquean y destruyen tienda de comestibles en Filadelfia

Una tienda minorista de comestibles fue saqueada y destruida por una impresionante multitud de al menos 100 adolescentes en Filadelfia.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales tomado por los empleados, la tienda Wawa desde el momento en que irrumpen en el local.

Los menores de edad entraron a la tienda de Mayfair, en Tyson Avenue para después tirar la mercancía acomodada en los anaqueles y ponerse a bailar sobre los estantes cerca de la entrada.

El video muestra al grupo de jóvenes en un estado eufórico y rebelde gritando y riendo a carcajadas mientras destruían el lugar e incomodaban a los usuarios que estaban en medio de sus compras.

El empleado que los grabó les gritó al mismo tiempo que los usuarios se comunicaban con las autoridades “Todos ustedes son estúpidos. Feos y estúpidos”.

Minutos después los menores, que, en su mayoría se estima, tenían 10 años, dejaron un desastre y daños valorados en miles de dólares.

La policía no hizo ningún arresto, pero en una declaración al medio local KYW, los agentes dijeron que investigarán la intrusión, el valor exacto del daño y la identidad de los 100 jóvenes que lograron escapar.

“En pocas palabras, no podemos permitir que este tipo de comportamiento vuelva a ocurrir, la comunidad empresarial no se lo merece. Los ciudadanos de esta ciudad no se lo merecen”, dijo el primer subcomisionado de la policía de Filadelfia, John Stanford.

Por su parte, el personal de Wawa afirmó que la tienda sufrió varios daños y que ayudarán a las investigaciones para encontrar a los responsables y seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para apoyar sus esfuerzos para llevar a todos los perpetradores ante la justicia lo antes posible. Seguimos comprometidos con la protección de nuestros asociados y clientes y con garantizar un entorno seguro y acogedor para cada cliente, en cada tienda Waea. Nada es más importante para nosotros”, dijo el equipo Wawa en un comunicado.

Chaos erupts as a large group of people trash the Wawa at Tyson & the Blvd in NE Philly.@CBSPhiladelphia pic.twitter.com/v2wgxv1ZLZ — Steve Lindsay (@SteveLindsayCBS) September 25, 2022

No se sabe hasta el momento la causa de la destrucción de la tienda ni la razón del por qué tantos jóvenes entraron en conjunto siendo menores de edad y estando solos sin mayores supervisándolos.

Según CBS, varias tiendas de la cadena Wawa en Filadelfia han sufrido ataques y robos por parte de niños y adolescentes, lo que ha provocado que cierren temprano y permanezcan abiertas con seguridad extra.

Se desconoce la razón de estos ataques, pero se cree que podrían estar vinculados al nuevo saqueo en Mayfair.