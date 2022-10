Video. Alce toro ataca a turista que lo fotografiaba en parque de Colorado

Un alce toro intentó atacar a un turista que intentaba fotografiarlo en una reserva natural en Colorado, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en la zona de Estes Park el pasado 24 de septiembre y el video se está viralizando en redes sociales.

La visita del turista coincidió con la temporada de celo de los alces, que comienza a mediados de septiembre y tiene una duración de casi un mes, de acuerdo con información de Estes Park.

El hombre se encontraba en una zona abierta del campamento, donde también estaban decenas de turistas y al menos seis alces.

Mientras varios visitantes tomaban fotografías de los animales, el alce toro de cornamenta más grande comenzó a caminar y persiguió a un turista que lo fotografiaba con su celular.

De inmediato, el hombre corrió para escapar del animal y evitar que lo golpeara con sus grandes astas.

De acuerdo a lo mostrado en el video, el alce toro no alcanzó a herir al visitante, pero las autoridades no han confirmado su estado de salud.

Una mujer que presenció la escena contó a medios estadounidenses que el comportamiento del animal se pudo deber a que intentaba proteger a su manada. Según la turista, el animal estaba visiblemente estresado, babeaba y orinaba para intentar marcar su territorio.

It’s never a good idea to get too close to a bull elk during mating season — as one photographer in Colorado recently learned. https://t.co/3AkC24d418 pic.twitter.com/eM9qmArjup