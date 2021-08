Video. Amigos quedan atrapados en elevador inundado en Nebraska

Un grupo de amigos vivió un momento de pesadilla al quedar atrapado en un elevador, con el agua hasta el cuello, a causa de las inundaciones registradas en Nebraska, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Omaha este fin de semana, cuando una tormenta dejó intensas lluvias que inundaron diferentes regiones del estado.

Según contaron los amigos, ellos se encontraban en un apartamento en el centro de la ciudad cuando comenzaron a ver algunas inundaciones y decidieron intentar verlas de cerca.

El grupo tomó el elevador del edificio y cuando llegaron al vestíbulo, el agua de inmediato comenzó a filtrarse, incluso con las puertas cerradas. En el video tomado por los jóvenes, se escucha un estruendo y se observa que el agua entra por el suelo.

La siguiente parte de la grabación muestra que el agua subió de nivel hasta llegar al cuello de las tres personas.

Una de las chicas llamó a otro amigo que trabaja en el área de mantenimiento del edificio para que acudiera a rescatarlos antes de que el agua rebasara su estatura. “Podríamos morir si no vienes a ayudarnos”, dijo la joven.

Los jóvenes también pidieron auxilio al número de emergencias 911, para obtener toda la ayuda posible.

El video también muestra que la otra chicas se arrinconó mientras el ascensor estaba completamente inundado.

Antes de que llegaran los servicios de emergencia, el amigo al que llamaron y otras dos personas lograron abrir la puerta del elevador para rescatarlos y ninguno resultó lesionado.

Los servicios de emergencia tuvieron una intensa jornada en Omaha el fin de semana pasado, ya que varias personas quedaron atrapadas sobre sus vehículos debido a las inundaciones.

Pair rescued from atop vehicle by police and bystanders after becoming stranded by rising flood waters near Saddle Creek Rd. and 50th St.#OmahaScanner pic.twitter.com/GjPkNJFNDU