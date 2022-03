Alumno arroja algodón y golpea con cinturón a joven afroamericano en EU

Un estudiante de preparatoria en Louisiana, Estados Unidos, fue arrestado por arrojar bolas de algodón y azotar con un cinturón a un alumno afroamericano.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo, en la Vandebilt Catholic High School, ubicada en Houma, y el acto de racismo quedó filmado por otro estudiante que se encontraba en el lugar.

En la grabación se observa que el joven blanco, de 15 años de edad, se acerca a la mesa donde está comiendo su víctima. De inmediato arroja las bolas de algodón y luego saca un cinturón para azotarlo en cuatro ocasiones.

Otro alumno afroamericano que estaba junto a él corrió para salir del lugar y la víctima se abalanzó sobre el agresor para golpearlo.

Los jóvenes que grabaron la escena en video se rieron del acto de racismo que hizo su compañero de preparatoria.

Luego de que la grabación se viralizó, los oficiales de la Oficina del Sheriff de Terrebonne Parish arrestaron al agresor del estudiante afroamericano el pasado 15 de marzo, en las instalaciones de la escuela católica. El alumno fue acusado de agresión simple y un delito de odio.

While they are trying to take Critical Race Theory out of schools, we have white high school students in Louisiana throwing cotton at Black students and hitting them with belts.. Vanderbilt Catholic High School in Louisiana, we need answers!! pic.twitter.com/tnkjmBr7fH