Video. Arrestan a pasajero por golpear a asistente de vuelo en viaje de Los Cabos a LA

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a un hombre en Los Ángeles, California, por golpear a un asistente de vuelo de American Airlines en un avión que viajaba desde Los Cabos, en México.

El vuelo 377 salió la tarde del miércoles desde Baja California, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Sin embargo, en pleno vuelo, uno de los viajeros tuvo un altercado con el personal de American Airlines, por una razón de la cual no se han proporcionado los detalles.

En un video tomado por otro pasajero se observa que el asistente sólo trataba de dialogar con el sujeto, pero en cuando le da la espalda para regresar al frente de la aeronave, el viajero le da un puñetazo en la nuca.

El resto de los pasajeros gritaron al ver la agresión, mientras el sujeto se alejó hacia el fondo del avión.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. pic.twitter.com/2VDXxIqUfn