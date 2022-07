Video. "Bola de fuego" en el cielo sorprende a habitantes de Texas

Una “bola de fuego” dejó perplejos a los habitantes de la ciudad de Austin, en Texas, al resplandecer sobre el cielo este fin de semana.

Los residentes reportaron en redes sociales que habían visto lo que parecía ser un meteorito o una estrella fugaz en el cielo y todos preguntaban si alguien más lo había observado.

Algunos usuarios de Twitter incluso compartieron videos de cámaras de seguridad que alcanzaron a captar el fenómeno.

En las grabaciones se observa que en el cielo oscuro de pronto resplandeció un punto en lo alto y avanzó rápidamente hacia el suelo. Tras un fuerte destelló, la “bola de fuego” perdió poco a poco su intensidad.

Los videos fueron tomados aproximadamente a las 22:20 horas del domingo pasado.

Massive meteor seen from Hutto, Texas! #Meteor #Fireball pic.twitter.com/UFgtvEF727

Pero, ¿qué era el objeto resplandeciente? La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) explicó que la “bola de fuego” fue un meteoro de la lluvia de meteoritos Alfa Capricórnidas, que tiene actividad desde el pasado 3 de julio y seguirá hasta el 15 de agosto. No obstante, su punto máximo ocurrirá en la noche entre el 30 y el 31 de julio.

Los meteoros que se encuentran en la lluvia están formados de polvo y hielo que dejaron los cometas. Algunos de estos fragmentos salen de la lluvia hacia la atmósfera y se incendian, lo que permite ver estrellas fugaces y meteoritos en el cielo.

La AMS indicó que una “bola de fuego” como la que fue observada en Texas es más grande que un meteoro normal, ya que puede tener el tamaño de un automóvil pequeño antes de su ingreso a la atmósfera de la Tierra.

Fireball streaks across the Texas sky last night pic.twitter.com/3OCehFe7Cg