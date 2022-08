Video. Botarga de Chuck E. Cheese ignora a niña afroamericana en EU

Una mujer denunció en redes sociales que la botarga Chuck E. Cheese discriminó a su hija por ser afroamericana en un restaurante de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Natyana Muhammad, de 29 años, difundió el video del acto de racismo contra su niña de dos años de edad. La grabación se tomó durante una fiesta infantil que se realizó en el establecimiento de comida en en Wayne, un municipio del condado de Passaic.

En el clip de 15 segundos se observa que la botarga ingresa al salón donde se estaba realizando la fiesta. De inmediato, chocó su mano para saludar a cuatro niños que se encontraban en un escenario.

La pequeña, quien se encontraba junto a las mesas, también quiso saludar a la botarga y extendió su mano hacia ella. Sin embargo, el personaje la miró durante algunos segundos, no la saludó y le dio la espalda.

La niña afroamericana señaló la botarga mientras miraba a su mamá y el personaje se alejó de ella.

La madre de la pequeña de dos años contó que los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio y aseguró que confrontó al hombre que se encontraba dentro del traje para que saludara a su hija, pero también la ignoró.

PLEASE RETWEET‼️ On July 30 at Chuck E Cheese in Wayne, NJ, my 2yo was racially discriminated against. As you can see, he gives all of the yt kids hi-5s & PURPOSELY ignored my black baby. When confronted, he ignored me as well. The manager, Angie Valasquez, made excuses for him.. pic.twitter.com/QMmE3wmti1