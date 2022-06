Video. Captan a jóvenes caminando sobre el metro de Nueva York en pleno funcionamiento

Como videojuego de Subway Surfers, un grupo de jóvenes fue captado jugando arriba del metro de Nueva York en pleno movimiento.

En redes sociales se están viralizando varios videos tomados desde varios puntos del puente de Williamsburg Brooklyn, Nueva York que muestran a los jóvenes divirtiéndose sentados y parados e incluso pasando de un vagón a otro desde el techo exterior.

Al menos ocho personas encontraron otra forma, más peligrosa e intrépida, de viajar en metro y apreciar el horizonte, según muestran las inquietantes imágenes.

“¿Qué demonios? ¡Estas personas acaban de cruzar el puente de Williamsburg encima del tren!”, escribió un usuario de Twitter que grabó el momento en el que el tren avanzaba con las personas arriba. Dicho video lleva más de 5.8 millones de reproducciones.

Yo WTF!? These people just came over the Williamsburg bridge on top of the train. pic.twitter.com/osEtX4a0cp