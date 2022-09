Video. Captan a Justin Trudeau cantando ‘Bohemian Rhapsody’ antes del funeral de la Reina

Justin Trudeau fue grabado cantando una canción de Queen bajo los influjos del alcohol en Londres antes de acudir al funeral de estado de la reina Isabel II.

En redes sociales circula un video en el que se muestra al primer ministro de Canadá rompiendo su duelo por la monarca en el Corinthia Hotel de Londres, a quien la llamaba “una de sus personas favoritas en el mundo”.

Al igual que un sinfín de personalidades políticas, representantes de países, líderes mundiales y miembros de la realeza europea, Trudeau acudió al funeral de estado de la Reina en Inglaterra en medio de un mediático periodo oficial de duelo.

En el video que circula en redes sociales, el primer ministro fue captado vestido informal, con una camisa burdeos mientras se para junto a un piano negro, con público presente y un músico, originario de Quebec llamado Gregory Charles, tocando Bohemian Rhapsody, uno de los éxitos más grandes de la branda británica Queen.

“Easy come, easy go”, se escucha y se ve cantando Justin con una sonrisa en el rostro dos días antes de la última despedida de Su Majestad.

Según los informes, el mini concierto que protagonizó Trudeau sucedió horas después de un cena protocolaria real con la delegación canadiense y otros líderes que llegaron el fin de semana a Londres.

Un usuario de redes sociales expresó su enojo por las acciones “irrespetuosas” del primer ministro a menos de 48 horas del funeral.

“¿Tienen curiosidad por saber cómo puede calificar esto como un tributo a la vida y el servicio de Su Majestad? ¿Porque estaban cantando música de Queen? ¡Eso es bastante grosero!”.

Otros más calificaron como una descortesía cantar canciones de Queen como parte de un “tributo” a una reina muerta.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral.

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV