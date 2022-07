Video. Captan a Kate del Castillo bailando en concierto de Bronco

La actriz mexicana Kate del Castillo mostró ser una verdadera fan de Bronco, pues se le vio entonando y bailando las canciones de la banda que se presentó en Los Ángeles.

En redes sociales circulan videos de la “Reina del Sur” disfrutando del concierto de la agrupación mexicana. Kate estuvo acompañada por su inseparable amiga Jessica Maldonado.

Bronco no pasó inadvertida la presencia de la mexicana que sigue triunfando y Hollywood, y en sus rede sociales destacó a su invitada de lujo:

Bronco se encuentra realizando su gira “Se soltaron los caballos tour” con una serie de más de 20 conciertos en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Recientemente Kate volvió a México para grabar "The Beautiful Lie", la versión moderna del clásico de la literatura "Ana Karenina", que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta Hari Sama.

"Me enorgullece muchísimo poder haber regresado mi país a filmar con una producción mía, porque si me espero a que me llamen me quedo ahí", contó la actriz de 49 años a EFE.