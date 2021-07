Video. Cargamento de pirotecnia explota por accidente en playa de Maryland

Un cargamento de pirotecnia explotó en una playa de Ocean City, en Maryland, horas antes del espectáculo programado por las celebraciones del 4 de julio, lo que dejó un saldo de varios trabajadores lesionados.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que decenas de fuegos artificiales estallaron en la playa, mientras decenas de personas se encontraban en el lugar.

Los bañistas se alejaron para evitar ser alcanzados por la pirotecnia que no dejaba de estallar.

A Fourth of July fireworks celebration in Ocean City, Maryland, was canceled after some rockets ignited prematurely and shocked a crowd of beachgoers. https://t.co/aojkt4FWnz pic.twitter.com/31Ty66WPLR