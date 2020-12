Video. Cliente de tienda niega el Covid y se queja de los cubrebocas

Un hombre de California fue filmado dentro de un supermercado negando la existencia del coronavirus y quejándose del uso de cubrebocas.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se muestra a un cliente dentro de la sección de ropa del supermercado Costco, ubicado en la localidad de Tustin, gritándole a los otros usuarios por un megáfono.

Durante su discurso cuestionó la eficacia de los cubrebocas para detener la propagación del virus que ha paralizado el mundo desde su aparición a finales de 2019.

Asimismo, hizo afirmaciones falsas sobre que el Covid-19 y la influenza son la misma enfermedad.

Mientras otros usuarios escuchaban sus gritos y era grabado, el hombre dio datos falsos sobre las muertes por gripe en años convencionales, diciendo que esta enfermedad estacional mata a más de 70 mil personas.

an anti-masker jumped on top of the tables at costco with a megaphone... pic.twitter.com/ZEjU1chkLB