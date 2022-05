Video. Conductor de taxi echa a pasajera por hacer comentarios racistas

Un conductor del servicio de taxis Lyft se negó a llevar a una mujer y a su acompañante luego de que ambos hicieran comentarios racistas.

Según los informes, la pareja en cuestión, originaria de Pensilvania, se sorprendieron al ver a un “hombre blanco” conducir un taxi, cuando normalmente ven a personas afroamericanas o hispanos.

A través de Facebook, el conductor compartió un video tomado por la dashcam, ubicada junto al volante del vehículo, en el que se muestra recibiendo a los pasajeros con amabilidad hasta que la mujer le dice sorprendida: “Vaya, eres un hombre blanco”.

Posteriormente el conductor, identificado como James Bode, pregunta: “¿A qué se refiere? ¿Perdón?”.

“¿Eres un tipo normal, como si hablaras inglés?”, responde la mujer en tono de burla mientras le da una palmada al hombro de James y agrega: “Lo siento”.

En el video no se ve a James Bode ofendiéndose porque le dijeron hombre blanco, sino que su molestia, dijo, fue que le hicieran dichos comentarios en tono racista refiriéndose a personas afroamericanas o hispanos o cualquier otra con orígenes extranjeros que no hablen inglés o no sean blancas.

Más adelante en la discusión, James le pide a la mujer que abandone el vehículo y se niega a realizar el viaje por el que fue llamado. “No, puedes salir del auto, por favor”, dice el conductor.

“Es inapropiado”, dijo el conductor y agregó: “Eso es completamente inapropiado. Si alguien no fuera blanco y estuviera sentado en este asiento, ¿cuál sería la diferencia?”.

Cuando le pide a la mujer que abandone el auto, su acompañante se dirige a James como “c*brón de mi*rda” y lo amenaza diciéndole que lo iba a golpear. Luego de que la mujer sale del auto, el acompañante comienza a repetir varios insultos raciales.

Bode los mira por la ventana y le dice que llamará a la policía por las amenazas que le estaba lanzando el pasajero y que tiene pruebas del incidente racista ya que todo estaba documentado en el video. “Ustedes son unos c*brones racistas”, le dice a la pareja.

En la leyenda de la publicación, James describió que el incidente sucedió en Fossils Last Stand, en Race St de Catasauqua, Pensilvania mientras atendía un viaje para Jackie y su acompañante.

Dentro de una actualización de los hechos, el conductor dijo que presentó un informe policial sólo por la amenaza de agresión, aunque evidenció los actos racistas de la pareja en Facebook con el video, mismo que se hizo viral en cuestión de minutos.

Un comentarista de la red social alabó su actitud antirracista y la forma en que defendió a personas no blancas.

“Gracias por mostrar cómo ser antirracista con calma y valentía. Te respeto y te admiro”.

Poco después de que se revelara el video, un medio local identificó a la mujer como Jackie Harford, dueña del bar donde sucedió el incidente. Al parecer borró todas sus redes sociales y cerró las cuentas del bar para evitar que entraran en contacto con ella y la siguieran evidenciando, porque al parecer este no es el único acto racista que ha protagonizado.