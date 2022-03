Detienen a hombre por embarrar heces en rostro de mujer en Metro de NY

Un hombre fue arrestado este lunes por untar heces en el rostro de una mujer en una estación del Metro de la ciudad de Nueva York.

El Departamento de Policía de la ciudad difundió imágenes de la agresión perpetrada el pasado 21 de febrero, a las 17:15 horas, contra una pasajera de 43 años de edad.

En el video se observa que el hombre camina por los andenes de la estación East 241 St. La víctima estaba sentada en una banca de la plataforma, frente a un convoy con las puertas abiertas.

WANTED For an Assault: On Monday February 21, 2022 at Approx. 5:15 P.M, on the S/B platform of the East 241 St. Subway station, @nypd47pct an unknown individual struck a 43 year old female with human feces . Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500.00 pic.twitter.com/pmuoWzsvIk