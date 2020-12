Video. El 'deepfake' con el que creadores de 'South Park' se burlan de Trump

Una vez más Donald Trump se ha convertido en tendencia por su derrota en las elecciones presidenciales ante el demócrata Joe Biden, pero esta vez con un video que lo muestra haciendo ‘berrinche’.

Se trata de una parodia hecha por Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie South Park, en un video deepfake.

El clip, que circula en las redes sociales con miles de reproducciones y compartidas, muestra al actual inquilino de la Casa Blanca enfurruñado por las elecciones “amañadas” y fraudulentas mientras cuenta una historia infantil navideña.

La parodia, donde apareció el republicano leyendo una historia sobre renos, se transmitió durante el último episodio de la serie web Sassy Justice y fue hecha con tecnología deepfake que reemplaza la semejanza de ciertos personajes con cierto realismo.

Trump fue interpretado por el actor Peter Serafinowicz vestido con un colorido suéter de Navidad azul aqua con Santa Claus bordados y un sombrerito rojo.

Y continuó “Al día siguiente, un reno gruñón, viejo y de ojos somnolientos llegó a la ciudad y empezó a decir: ‘¿Conoces al reno? No es genial. ‘Pero es increíble’, dijeron todos los renos”.

A medida que avanzaba la fábula, se habló de una elección para ver cuál de los dos renos era mejor y Trump comenzó a enfurecerse porque había encontrado paralelismos entre él y el personaje de la historia.

Cheyenne 9’s coverage of the official White House address pic.twitter.com/VoqqlmFu7c