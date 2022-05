Video. El día en que Jean-Pierre defendió a Kamala Harris de un manifestante

Karine Jean-Pierre se convirtió en la primera persona de raza negra y la primera mujer abiertamente homosexual en ser nombrada portavoz de la Casa Blanca, un puesto que la convertirá en el rostro y la voz que defiende las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden.

Jean-Pierre, de 44 años, sustituirá a la actual portavoz, Jen Psaki, que tiene previsto dejar la Casa Blanca el 13 de mayo.Sin embargo, antes de llegar a la campaña de Biden, trabajó en 2019 para la plataforma progresista MoveOn, que entonces buscaba sacar de la Casa Blanca el entonces presidente Donald Trump (2017-2021).

Una anécdota muy conocida de entonces es que Jean-Pierre, como directora de Asuntos Públicos de MoveOn, organizó un debate al que invitó a Kamala Harris y en el que acabó enfrentándose a un manifestante.

As Karine Jean-Pierre is poised to take the White House Press Secretary helm, this is a great time to remember how fierce she really is...https://t.co/yQkc5lNh6K