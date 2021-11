Video. Empleados de tienda en NY frustran asalto y golpean al sospechoso

Un grupo de empleados de una zona comercial en Nueva York ayudó a frustrar un intento de asalto dentro de una tienda de conveniencia, según informan las autoridades.

En redes sociales está circulando el video del incidente en donde se muestra al sospechoso, de raza negra, tratando de robar la caja de pago de una tienda, ubicada en el Bronx.

Las imágenes, compartidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Twitter, muestran al sospechoso del otro lado de la caja, vestido con una chamarra gris con capucha, una gorra y una mochila en la espalda.

El hombre se acerca a la caja y comienza a lanzar manotazos hacia los empleados, tratando de agarrar a uno de ellos, al mismo tiempo les pide que le den el dinero que tienen.

Ante la negativa de los trabajadores, el sospechoso se trepa al mostrador para golpearlos, sin imaginar que él sería acorralado contra la pared y golpeado numerosas veces segundos después.

En el video se ven al menos tres valientes personas golpeándolo y derribándolo al suelo sin dejar de lanzarle puñetazos en la cara y en el torso.

Si bien el sospechoso fue atrapado por los empleados justo en el momento y pudo recibir su merecido, éste huyó con las manos vacías antes de que llegaran las autoridades.

El incidente ocurrió en la tienda Convenience Smoke Shop en Webster Avenue, en el área de Kingsbridge Heights del Bronx este fin de semana, dijo la policía.

Hasta las últimas actualizaciones de los funcionarios de NYPD, el sospechoso no ha sido identificado a pesar de que las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de NYPD Crime Stoppers, cuenta encargada de publicar fotos e imágenes de delitos ocurridos en la zona metropolitana y desde donde normalmente se viralizan los delitos.

Las autoridades comenzaron a ofrecer una recompensa de $3 mil 500 dólares por encontrar al sospechoso y entregarlo.

Por ahora se mantienen las investigaciones del intento de asalto y publicaron en redes sociales datos de contacto para que el público y residentes de la zona ayuden a encontrar al hombre.

WANTED for Attempted Robbery: On Saturday 10/23/21 inside of 1364 Webster Avenue (Convenience Smoke Shop) @npd44pct a unknown individual entered located demanded money and fled location. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/ucLVBGOae5