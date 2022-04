Video. Encapuchados atacan a víctima asiática durante robo en California

Un nuevo video sobre ataques en contra de personas asiáticas se está viralizando en redes sociales.

Se trata de una grabación hecha durante un violento asalto en la comunidad de Oakland, California que involucró a una víctima de origen asiático y al menos tres asaltantes.

De acuerdo con un testimonio, el crimen de odio ocurrió en la calle 27 y Valdez de Oakland en plena luz del día, cuando había varios transeúntes y el tráfico era constante.

Al parecer tres asaltantes bajaron de su vehículo estacionado cerca de la acera donde fue el ataque.

En el video se muestra que la víctima es azotada en el suelo antes de comenzar a forcejear con dos de los criminales encapuchados que intentan robarle algo que tiene en las manos, incluso uno de ellos lo arrastra y jala para robarle sus cosas.

Segundos más tarde los asaltantes le robaron un bolso Louis Vuitton con dinero, celular y otras pertenencias.

“Por favor, por favor”, se escucha a la víctima gritar. En el mismo instante los conductores que van pasando tocan las bocinas de sus autos.

Otro video compartido en Twitter, y tomado desde otro ángulo, muestra a los tres delincuentes huyendo en un auto de lujo blanco mientras la víctima ensangrentada y sin zapatos trata de alcanzarlos.

You can hear the victim yell “please!” multiple times as a nearby car honks.

