Video. Equipo de futbol americano en secundaria recrean subasta de esclavos

Un video sobre racismo contra la comunidad afroamericana de Estados Unidos está levantando indignación en redes sociales debido a que expone burlas sobre la historia vinculada a los esclavos.

Las imágenes muestran a un grupo de estudiantes de la escuela River Valley High School de California jugando una pesada broma "racista y ofensiva" en el vestidor después de un partido de futbol.

Según el video, miembros del equipo de americano, y estudiantes de la secundaria, estaban recreando una subasta de esclavos con compañeros afroamericanos parados al frente del lugar, apenas vestidos con ropa interior y con las manos entrelazadas por el frente.

El video comienza con el autor del video entrando a los vestidores masculinos justo en el momento en que el resto del grupo se muestra lanzando gritos, imitando la subasta, y burlas frente a ellos.

En una entrevista con medios locales, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Yuba City, en California, Doreen Osumni, catalogó la broma de los adolescentes como una broma “profundamente ofensiva”.

Agregó que la burla sobre la venta de esclavos dice mucho sobre la escasa educación académica que están recibiendo los menores y la forma en que ellos están midiendo el impacto sobre temas delicados en la actualidad.

TW: Racism Yuba City’s River Valley football team shown in locker room, reenacting a slave auction while three black teenagers stand shirtless in front of a crowd. THIS is why it’s important to educate the youth. THIS is why history is important. #football #ThisIsAmerica pic.twitter.com/5XT67lPROA

“Es posible que hayan pensado que esta parodia era divertida, pero no lo es; es inaceptable y requiere que analicemos con honestidad y profundidad los problemas del racismo sistémico”, dijo el superintendente.

En un comunicado separado, Osumni expresó su preocupación por el tiempo que pasaron los jóvenes planeando la broma: “La grabación demuestra claramente que esta situación fue orquestada y organizada, lo que subraya mi preocupación de que los estudiantes pasaron tiempo contemplando este terrible acto sin la menor consideración de que esta acción es odiosa e hiriente”.

Inicialmente el video fue compartido en TikTok, pero fue eliminado poco después debido a las críticas por el racismo y por burlarse de la sensible historia afroamericana en Estados Unidos.

La polémica hizo que el equipo fuera castigado y expulsado de la temporada de juego por violar el código de conducta de estudiantes-atletas de la escuela, incluso se informó que algunos miembros perdieron becas escolares por la gravedad del tema.

“No es gracioso bromear sobre subastas de esclavos. No debería tener que decir por qué esto es ofensivo, pero como es confuso para algunos: las subastas eran deshumanizantes y, a menudo, brutales. Hombres, mujeres y niños fueron vendidos junto con el ganado. Los niños fueron separados de las familias, las mujeres fueron agredidas sexualmente. Fueron 'inspeccionados' como animales”, criticó una usuaria de Estados Unidos.

I shouldn’t have to say why this is offensive.. but since it’s confusing to some: Auctions were dehumanizing and often brutal. Men, women and children were sold alongside cattle. Children were taken from families, women were sexually assaulted. They were ‘inspected’ like animals.