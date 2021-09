Video. Estragos de ‘Ida’ provoca el colapso de una pared en casa de Nueva Jersey

En redes sociales se está haciendo viral un video en que se muestra el colapso de un muro en Nueva Jersey debido a las devastadoras inundaciones que dejó el huracán Ida.

Al inicio, las imágenes muestran el sótano de una casa inundado por las fuertes lluvias de Ida que azotaron la comunidad de Cranford, Nueva Jersey.

Uno de los hijos de la propietaria de la casa, identificada como Janice Valle, se muestra explorando lo que parece ser el pasillo principal del sótano con el agua hasta arriba de los tobillos, poco antes de subir las escaleras.

Segundos más tarde, las aguas de la inundación derrumbaron la pared exterior del sótano, llenando de agua sucia y escombros toda el área de la casa y llevándose con ella los pocos muebles y decoración que había.

El hijo de Valle estuvo a punto de ser arrastrado por el agua ya que todo pasó en instantes.

Según los informes, Janice y sus dos hijos se encontraban en el sótano momentos antes del colapso de la pared debido a que habían bajado a limpiar y a sacar el sacar el agua, apuntan informes de medios locales.

“El agua simplemente entró y me levantó los pies. Sólo recuerdo haber estado en el techo. No sé nadar, así que tenía miedo de dejar ese lugar que sabía que tenía un poco de aire para respirar”, dijo Janice Valle a CBS New York.

Luego del colapso de la pared, el esposo de Valle, Marlon Valle, que se encontraba escaleras arriba, incluido el hijo que se salvó de ser arrastrado, trataron de sacar a la mujer y al otro joven que se encontraba con ella.

La mujer señaló que el hijo que había subido las escaleras había sido muy afortunado ya que estuvo a fracciones de segundo de ser arrastrado por el agua de forma violenta y peligrosa.

Floodwaters from Ida cause a basement wall to collapse in Cranford, NJ.

The family was downstairs trying to clean up when the wall suddenly gave way and several feet of water came pouring in. https://t.co/pZxDdqQ58w#ida #flooded #cranfordnj #nj

Credit: Janice Valle pic.twitter.com/oExf4OpMiS