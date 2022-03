Video. Golpean brutalmente a cliente durante asalto en McDonald’s de NY

Un hombre fue golpeado brutalmente este lunes durante un robo en una sucursal de McDonald’s en la ciudad de Nueva York.

La agresión ocurrió la mañana del lunes en el barrio de Chelsea, en un kiosko de la cadena de comida rápida sobre la Séptima Avenida.

El comensal estaba en el mostrador pidiendo su orden de comida cuando un sujeto que estaba sentado a pocos metros se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en el rostro que lo tiró al suelo de inmediato.

La víctima trató de levantarse y el ladrón volvió a golpearlo en otras dos ocasiones en la cabeza. Luego lo arrinconó contra el mostrador y le exigió que le entregara su celular y su cartera.

El cliente intentó resistirse, pero el agresor lo lanzó contra la pared y siguió pegándole hasta dejarlo nuevamente en el suelo para patearlo en la cabeza. Mientras tanto, varias personas caminaron cerca de la escena sin ayudar a la víctima.

Finalmente, el ladrón consiguió escapar del McDonald’s con el teléfono y la cartera del hombre de 53 años y lo dejó inconsciente en el suelo.

La víctima tuvo que ser trasladado al Hospital Bellevue en Nueva York, donde se reporta en estado crítico por las graves lesiones que sufrió en la cabeza.

WANTEDfor A ROBBERY at McDonald’s 429 7th ave, #Manhattan @NYPDMTS on 2/28/22 @ 7:42 A.M. The individual punched victim multiple times and forcibly removed the victims property.Reward up to $3500 Know who he is?Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/7cGGM8DQXA