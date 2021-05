Video. Hombre agrede y escupe a mujer asiática en California

Un nuevo ataque racista en contra de mujeres asiáticas en Estados Unidos se ha dado a conocer a través de los medios locales.

En esta ocasión, fue un hombre afroamericano que comenzó a discutir con una mujer embarazada de origen asiático en el cruce de un semáforo entre las calles Broadway y la 14th en el centro de Oakland, California.

La agresión fue grabada por la cámara del tablero del auto de la mujer.

En las imágenes se puede ver al hombre caminando hacia el auto de la víctima que viajaba en el asiento del copiloto, junto a su esposo; ambos se dirigían a sus trabajos.

Se alcanza a escuchar que la mujer, identificada como Tina, le dice a su esposo que no salga del auto después de que el agresor se acercó a la ventanilla de ella y le escupió en la cara.

Después de la agresión, el hombre rodeó el vehículo gritando improperios hacia ellos, incluidos insultos homofóbicos mientras le pide a Tina que salga del auto.

“Estaba dando vueltas alrededor de nuestro auto tratando de hablar con mi esposo y hacerlo salir [del auto], pero como estoy embarazada, no quería ponernos ni a mi bebé en riesgo”, le dijo Tina a un medio local.

Luego del incidente, la mujer consultó con sus médicos y se hizo una prueba de Covid de inmediato debido al terror que experimentó al ser escupida por un desconocido en la cara.

“Fue terrible. Tuvo un colapso en el trabajo. Justo cuando llegué al trabajo me lavé la cara, me lavé los ojos, me aseguré de que no tuviera nada encima y luego hablé con mis proveedores de salud, saben que tuve un mini derretimiento”, añadió Tina.

La pareja acababa de dejar a un pariente cerca del lugar cuando se detuvieron en el semáforo rojo; ambos creen que el ataque se debió a motivos raciales, ya que en ningún momento se le dio motivos a la otra persona para atacarlos.

A man spits into the eyes of a pregnant Asian woman at a red light in downtown Oakland and then uses a gay slur as he asks the victim to get out of the car. Video sent to me by the victim. @TaylorBisackyTV @AmandaHari @KRON4Desk @KTVUdesk @KGOdesk @AzenithKTVU @nbcbayarea pic.twitter.com/VW9qNdRgbI