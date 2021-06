Video. Hombre asalta farmacia 'a puerta abierta' mientras seguridad lo filma

Un video grabado por la reportera Lyanne Meléndez de ABC7 muestra el momento en el que un hombre asalta una farmacia de Walgreens en San Francisco y sale a bordo de una bicicleta sin que nadie intente detenerlo.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio en la esquina de las calles Gough y Fell. El video de la periodista muestra cómo otra mujer y el guardia de seguridad graban el robo con sus smartphones.

La mujer pregunta si deben llamar al 911, pero ninguno hace un movimiento para hacerlo.

El sujeto de sudadera negra y jeans se toma su tiempo para llevarse los productos en una bolsa negra.Cuando se encamina a la salida, el guardia intenta arrebatarla sin éxito y el asaltante sale a puerta abierta y a plena luz del día.

This just happened at the @Walgreens on Gough & Fell Streets in San Francisco. #NoConsequences @chesaboudin pic.twitter.com/uSbnTQQk4J