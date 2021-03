Video. Hombre recibe golpiza por anciana asiática a la que agredió

En redes sociales está circulando un video en el que se muestra a una anciana de ascendencia asiática defendiéndose de un hombre que la agredió físicamente en el centro de San Francisco, California.

La mujer identificada como Xiao Zhen Xi, de 76 años, le dijo en entrevista al medio KPIX 5 que se encontraba esperando cruzar la calle en Market Street la mañana del miércoles cuando un hombre le dio un puñetazo en la cara, dejándole el ojo izquierdo morado.

Tras la agresión, la mujer recogió un pedazo de madera del suelo para poderse defender.

A palos, Xiao Zhen Xie le dio la vuelta a su atacante, quien fue identificado como un hombre de 39 años originario de la ciudad.

En el video se muestra a la mujer con las secuelas de la agresión, sosteniendo una bolsa de hielo sobre el ojo morado, pero también de cómo el hombre fue esposado a una camilla con la boca sangrando.

“¿Por qué me golpeaste, Vagabundo?” se escucha gritar a la mujer entre lágrimas momentos después de que llegaran las autoridades al lugar para trasladarlos a ambos al hospital.

Según KPIX, el sospechoso del ataque está vinculado a otra golpiza previa hacia un hombre asiático de 83 años también en San Francisco.

Hasta el momento, las autoridades están investigando si las razones de los ataques están ligadas al racismo ya que ninguno de los dos ataques fueron provocados por parte de las víctimas.

La hija de Xiao Zhen Xie le dijo al medio que tras la agresión, su madre está “muy traumatizada” y que su ojo continuó sangrando la tarde del miércoles.

También dijo que no ha podido comer y que tiene miedo de salir del hogar de ancianos en el que vive.

Por su parte, el nieto de la víctima inició una página de GoFundMe para recaudar fondos para el tratamiento médico y terapia de la anciana.

Asimismo, dijo que la mujer sufre de “dos ojos morados graves y uno que sangra de forma imparable. Su muñeca también está hinchada. Se ha visto gravemente afectada mental, física y emocionalmente”.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2