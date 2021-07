Video. Hombre salva a sus hijas de ahogarse mientras su camioneta se hunde

En redes sociales se está haciendo viral un video en el que se muestra a un heroico padre salvar a sus dos pequeñas hijas de morir ahogadas mientras su camioneta se hundía en el río Ohio.

De acuerdo con los informes, Harley Day había estacionado su vehículo en la orilla del río en la ciudad de Owensboro, Kentucky para ver el espectáculo de los fuegos artificiales por el 4 de julio de la región.

Harley y su prometida salieron del auto mientras que las niñas se quedaron dentro en los asientos.

Una de las pequeñas hijas del hombre accidentalmente puso el auto en modo neutral, lo que hizo que la camioneta de tipo SUV rodara hacia el río Ohio con las niñas Day de 1 y 3 años de edad dentro.

Harley trató de detener la camioneta, pero ésta se dirigió con gran velocidad al río hasta caer.

Check out this video shared with @14News by a bystander…



This is the moment Harley Day rescued his two daughters from his vehicle as it was going into the river at English Park yesterday.



Day says his daughter put the car in neutral when he stepped outside for a second. ⬇️ pic.twitter.com/xkTY3Abkk4