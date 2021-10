Video. Indigente intenta secuestrar a menor en el Bronx, Nueva York

A través de redes sociales se está viralizando un nuevo video de personas sin hogar en Nueva York cometiendo delitos a plena luz del día en contra de residentes inocentes que transitan sus calles.

En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del Bronx, se muestra a un indigente intentando secuestrar a una pequeña de tres años que caminaba junto a su abuela y sus hermanos cerca de un cruce peatonal.

El momento del incidente muestra a la señora caminando con sus tres nietos por un cruce de East Tremont Avenue con Baisley Avenue cuando un vagabundo la acecha y se acerca para arrebatarle a la niña.

Fracciones de segundo más tarde, el hombre se agacha y carga a la pequeña y la envuelve en un edredón que trae desde la espalda, para después echarse a correr.

Detrás de él, la señora corre para alcanzarlo y rescatar a la niña, mientras los otros pequeños se quedan solos parados.

Justo en el momento, un auto que iba a cruzar se detiene, al parecer para ayudar a la anciana.

Otros transeúntes y espectadores ayudaron a la señora a recuperar a su nieta.

“Estaba barriendo la acera. Vi pasar a la señora con tres niños. De repente, este tipo cruza la calle corriendo y envuelve a la niña en una manta”, dijo Fermín Bracero, de 63 años, que es un locatario de la zona en entrevista con New Daily News.

“Trató de cortarse, pero muchos de nosotros nos involucramos, así que dejó caer a la niña”, añadió.

El testigo dijo que la señora estaba “comprensiblemente histérica” por lo ocurrido, pero al final recuperó a la niña y ésta no presentó ningún daño.

“Ella comenzó a gritar: ‘¡Mi niña! ¡Mi pequeña niña!’. Ella estaba comprensiblemente histérica. Era como una película, pero esta es la vida real. Fue una locura”, dijo Bracero.

Después de soltar a la niña, el sospechoso intentó huir en un scooter que estaba estacionado en la acera, pero se deshizo de él y se echó a correr para que no lo alcanzaran; fue encontrado por la policía más tarde durmiendo en la entrada del local Tosca Rooftop Garden Bar, no muy lejos del lugar del incidente.

Fue gracias al video que lo reconocieron y pudieron arrestarlo.

Bronx Attempted Kidnapping Suspect Arrested!



The attempted abduction was captured on surveillance video, which police used to track down the suspect. The victim is a 3 year old girl and was unharmed. #bronx #attemptedabduction pic.twitter.com/kqzaSVvhNv