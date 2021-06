Video. Joven salva a cachorros de familia oso que merodeaba su patio

Una joven de 17 años no titubeó cuando vio a una osa enfrentándose con los perros de su familia desde lo alto de un muro en el patio trasero de su casa en el sur de California.

Hailey Morinico salió corriendo al patio y empujó a la osa, antes de juntar a los perros y entrar de nuevo a la casa en el suburbio de Bradbury, al este de Los Ángeles.

Un video de seguridad de la casa transmitido por la televisora ABC 7 muestra a la madre osa encaramada en lo alto del muro, amenazando con las garras a un perro negro grande en el suelo. Dos oseznos están detrás de su mamá, mientras que cuatro perros pequeños ladran y corren por el patio.

