Video. Las increíbles postales que dejó la "Luna de Ciervo"

El miércoles 13 de julio, por la noche, hubo luna llena y, al mismo tiempo, el satélite estaba más cerca de la Tierra de lo habitual. Esta combinación recibe el nombre de superluna.

Uno de los nombres que recibe la superluna del miércoles es “luna de ciervo” .

VIDEO. BELLAS POSTALES DEJÓ LA LUNA DE CIERVO

La Luna del pasado 14 de junio fue la “de la fresa”, porque coincidió con la cosecha de la fruta.

¿Por qué se llama Luna Ciervo?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna Ciervo recibe su nombre debido a que las astas de los ciervos machos están en pleno crecimiento durante este mes

Además de los nombres ya mencionados, a la Luna también se le conoce como Thunder Moon y Halfway Summer Moon, que son variantes alternativas que se refieren al clima tormentoso y a la temporada de verano.