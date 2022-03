Video. Líder de ‘Proud Boys’ agrede y golpea a mujer afroamericana

Un líder del grupo de extrema derecha, Proud Boys, insultó y golpeó a una afroamericana en calles de Akron, Ohio.

En redes sociales circula un video en el que el sospechoso blanco camina sobre las aceras de Akron en aparente estado de ebriedad cuando de repente insulta a una mujer de orígenes afroamenricanos y la golpea en la cara.

El hombre, identificado como Andrew Walls, de 26 años, fue captado en video saliendo de un bar y peleando con otros clientes que se encontraban sobre la acera.

Entre tropezones se acercó a una mujer y comenzó a lanzarle una serie de insultos raciales para después soltarle un puñetazo que la hizo irse de lado y cubrirse la cara del dolor, en informes posteriores al incidente, se reportó que había sufrido una conmoción cerebral debido al golpe, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital.

Al parecer, Cameron Morgan, de 23 años, pasaba por la acera con un grupo de amigos cuando escuchó al hombre blaco gritar una serie de insultos raciales hacia ella. “Malditos negros”, “Cállate la boca maldita perra negra”, dijo el agresor.

En cuestión de segundos, después de golpear a la mujer, el hombre golpeó a otras dos personas que se acercaron para defender a Morgan. “Es una mujer. ¿Por qué lo haces?”.

Después del enfrentamiento, Cameron se dio cuenta que los insultos realmetnte iban dirigidos sólo a ella ya que no había otras personas de origen afroamericano en los alrededores y que inicialmente había lanzado los insultos como forma indirecta antes de atacarla.

“Estábamos como… ‘No puedes decir eso. Eso no está bien’”, declaró la víctima en un audio obtenido por HuffPost.

Dentro del mismo audio, la mujer dijo que fue tratada como conmoción cerebral después de que se desmayara; su rostro se hinchó hasta el punto de no poder mover la mandíbula y dejó de comer debido a que no podía mover la boca.

Please! I need to press charges! I’m heartbroken and sick to my stomach. pic.twitter.com/42nddAm5gh

Si bien la víctima no levantó denuncia en contra del agresor, cuando el video comenzó a viralizarse en redes sociales, los usuarios identificaron a Wells como vicepresidente de Akron-Canton de Proud Boys y destacaron que ya tenía un historial de agresiones reportado por Akron Beacon Journal.

Según los informes, el grupo extremista al que pertenece Wells tiene vínculos con otras pandillas de asalto con predisposición a la violencia e intolerancia de extrema derecha, uno de ellos el grupo de odio de Southern Poverty Law Center y una organización terrorista de Canadá.

De hecho, se sabe que los rangos más altos de estas pandillas se obtienen cuando los miembros “cometen un acto significativo de violencia por la causa”.

Hasta las últimas actualizaciones se sabe que el hombre sería acusado de posesión de un arma de fuego en estado de ebriedad y agresión una vez que se cumpliera la orden de arresto en su contra.

Las autoridades de Akron dijeron que se añadirían más cargos como intimidación étnica y las agresiones en contra de Morgan podrían agravar el cargo de agresión a un delito grave.

According to this article (with photo) Andrew Walls is also the vice-president of the Akron-Canton chapter of the Proud Boys. https://t.co/mv9ZThIxBL