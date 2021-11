Video. Melania Trump reaparece y hace nuevo desplante a Donald Trump

Melania Trump hizo una inesperada reaparición en público para acompañar a Donald Trump a un juego de la Serie Mundial de béisbol llevado a cabo en Atlanta, Georgia.

Durante su asistencia, la ex primera dama de Estados Unidos fue captada por las cámaras haciendo un nuevo desplante hacia su esposo y el video se está viralizando en redes sociales.

El momento fue captado durante el juego de los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta en el Truist Park; la expareja presidencial se encontraba en uno de los palcos de lujo del estadio.

Melania se ve en el video sonriendo ampliamente hacia la multitud que la vitoreó junto a su esposo para después dejar la sonrisa de lado y poner los ojos en blanco.

Al momento en que parte del público vitoreó a los Trump, el ex presidente sonrió y señaló a la multitud aceptando las adulaciones, incluso dio algunos aplausos y levantó los pulgares.

Sin embargo, la reacción de Melania fue de corta duración ya que en fracciones de segundo, sonrió, giró la cabeza hacia un costado e hizo uno de los tantos gestos de desagrado por los que dio de qué hablar durante el mandato de su marido.

Poco después de que el video comenzó a circular en redes sociales, principalmente en Twitter, los usuarios no tardaron en comentar las actitudes de Melania y su desagrado por su esposo.

“¿Melania volvió a darle esa mirada a Trump?”, escribió una usuaria cuando compartió el video.

“¿Quién tiene la sensación de que Melania no puede soportar ver a su marido”, tuiteó Jon Cooper, ex presidente de la campaña política de Barack Obama.

“Melania lo desprecia tanto como la gente decente”, escribió el autor John Pavlovitz.

Did Melania give Trump that look again? pic.twitter.com/aKLH4FBv4B