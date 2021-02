Video. Mujer golpea a empleada de tienda en discusión por cubrebocas

Un nuevo video que muestra la ira de los usuarios rebeldes que no quieren utilizar cubrebocas en espacios públicos se ha hecho viral en redes sociales.

En esta ocasión se trata de una mujer que abofeteó a una empleada de un supermercado que le solicitó utilizar su cubierta facial para realizar sus compras.

El video de vigilancia del supermercado King Soopers de Parker, Colorado muestra a la sospechosa agregando artículos a su carrito de compra al mismo momento que la empleada la sigue por el pasillo de alimentos para solicitarle el cubrebocas, ya que en la tienda es obligatorio para evitar contagios de coronavirus entre clientes y trabajadores.

De inmediato, la mujer se da vuelta, camina hacia la empleada alzando la mano hasta que le lanza un golpe en la cara.

En un informe que hizo en Twitter, el Departamento de Policía de Parker dijo que la mujer se había negado a usar cubrebocas a pesar de las múltiples solicitudes que se le hizo desde su entrada el pasado 3 de febrero a las 5:50 de la tarde.

Después de la agresión, la sospechosa con cabello rubio atado y ropa casual salió corriendo de la tienda sin haber terminado sus compras.

Las autoridades iniciaron su búsqueda días después del incidente, en redes sociales han pedido la ayuda de los residentes de Parker y de los usuarios, principalmente de Twitter.

Según el informe, la sospechosa justificó su negativa a usar cubrebocas con una supuesta extensión médica para no utilizarlo.

We need your help to ID a suspect. The Cottonwood King Soopers employee said they were slapped by the suspect, Feb 3 at approx 5:50 pm. The suspect refused to wear a mask despite being asked several times & ran from the store afterward. email [email protected] w/info pic.twitter.com/qsGMuftiI9