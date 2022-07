Video. Mujeres agreden a empleados y destrozan restaurante en NY por una salsa

Tres mujeres agredieron a los empleados y causaron destrozos dentro de un restaurante en la ciudad de Nueva York, a causa de una molestia por una salsa.

En redes sociales circula un video, tomado por uno de los trabajadores, en el que se observa a tres mujeres detrás del mostrador del establecimiento. Varios hombres se quedaron en la zona frontal de Bel-Fries grabándolas.

Las mujeres comenzaron a gritarle a los trabajadores y a arrojarles servilletas. De pronto, una de ellas subió al mostrador, mientras otra lanzaba objetos al acrílico. Luego, las tres traspasaron el mostrador y arrojaron un banco de metal y botellas de vidrio a los trabajadores.

Los clientes siguieron arrojando todo lo que encontraban a su paso y desprendieron la barrera de acrílico del mostrador.

“¡Llama a la policía!”, gritó uno de los trabajadores a sus compañeros, mientras la alarma de seguridad sonaba en el restaurante Bel-Fries.

Dos empleados sufrieron lesiones en la cabeza por las agresiones de las mujeres del domingo pasado, según confirmó la Policía de Nueva York.

