Autoridades y líderes comunitarios de Nueva York se arrodillaron este martes durante 9 minutos y 29 segundos en memoria de George Floyd, el hombre negro asesinado hace un año por asfixia cuando un policía blanco le hincó la rodilla en el cuello durante ese lapso.

El acto, encabezado por el conocido activista de los derechos civiles Al Sharpton, que dirige la organización National Action Network, contó con el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio; varios de los candidatos a sucederlo en el cargo y responsables locales que trabajan en la lucha contra el racismo.

WATCH: Rev. Al Sharpton, New York Mayor de Blasio and eight NYC mayoral candidates kneel for 9 minutes, 29 seconds to mark one year since the death of George Floyd pic.twitter.com/7Ej3vsIsK6