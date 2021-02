Video. Oso polar disfruta de la nieve en zoológico de Washington y se hace viral

Mientras gran parte de Estados Unidos está sufriendo por las tormentas invernales y sus consecuencias como los apagones masivos, bajas temperaturas y falta de calefacción, la vida salvaje de hábitats fríos está disfrutando del clima.

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se muestra a un tierno oso polar jugando y relajándose sobre la nieve.

Blizzard, un oso de 25 años que vive en el Zoológico y Acuario Point Defiance en Tacoma, Washington, fue captado por el personal del complejo deslizándose sobre su panza en la espesa nieve y cubriéndose con la misma.

En el clip, el tierno oso aparece sobre un banco de nieve dispuesto a echarse un clavado refrescante; cuando lo hace, comienza a mover la cabeza para cubrirse y después gira sobre su espalda.

Tras retorcerse sobre la nieve, Blizzard se vuelve sobre su panza y se queda cómodamente recostado esperando a que la nieve que cae lo termine de cubrir.

El acuario escribió bajo el video publicado en Instagram que el oso había tenido su "mejor día de nieve".

También contó de forma breve cómo había sido rescatado en Canadá hace 25 años para llegar a vivir al Zoológico y Acuario Point Defiance.

En el complejo, Blizzard no es el único que está disfrutando al máximo las nevadas, algunos de sus vecinos también se han estado refrescando bajo la nieve, como los zorros árticos, los cebúes, tigres de Sumatra, nutrias, las familias de castores, los pingüinos y los zorros rojos.

La cuenta del acuario ha estado compartiendo actualizaciones a través de bellas postales y tiernos videos cortos.

Desafortunadamente, mientras Blizzard y sus compañeros se jactan del clima, en otras regiones los animales están sufriendo las inclemencias del clima.

Hace unos días se hizo viral el caso de cientos de tortugas marinas que fueron rescatadas del congelamiento en las costas de Texas con el Golfo de México, donde las temperaturas están a nada de rozar los cero grados.

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog