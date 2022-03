Video. Pandilla de motociclistas atacan con brutalidad a padre e hijo en Nueva York

Un grupo de pandilleros de Harlem, Nueva York, atacó y golpeó violentamente a un hombre de 64 años y a su hijo, de 36, tras un incidente de tránsito.

El Departamento de Policía de Nueva York compartió en redes sociales el video de la golpiza captadas por las cámaras de vigilancia, mismo que se está viralizando entre los usuarios que han quedado indignados por la poca seguridad.

Los informes señalaron que la pandilla alcanzó el vehículo de las víctimas que circulaban por Nicholas Terrance y W 127 Street, en West Harlem.

Rodearon el frente del carro, comenzaron a insultarlos para después romper sus vidrios y sacarlos del auto por las ventanas a pesar de los vidrios rotos; luego los golpearon brutalmente sobre el asfalto.

Los delincuentes también les robaron sus pertenencias una vez que quedaron indefensos en el suelo; un celular, tarjetas de crédito, dos licencias de conducir y cerca de $150 dólares fue el botín que se llevaron. Posteriormente los delincuentes escaparon en sus motociclistas y ahora son buscados por la policía.

El ataque sucedió después de que el automovilista golpeara accidentalmente a uno de los motociclistas en una interacción. Los motociclistas iban a tan alta velocidad que se pasaron uno de los altos, dijeron las autoridades.

Las identidades de las víctimas no se revelaron en el informe para proteger su seguridad, pero se dijo que fueron atendidos en urgencias por severas lesiones en la cara y partes del cuerpo.

En una publicación hecha por el New York Post, la policía declaró que los vehículos de los delincuentes no tenían placas y no circulaban legalmente por las calles.

WANTED for ROBBERY: On 3/15/22 @ 4:25 PM, @NYPD26PCT the unidentified individuals on dirt bikes approached a 64-year-old victim & his 36-year-old son who were seated inside of their vehicle at St Nicholas Terrace & W 127 St. The victims were pulled from the vehicle & assaulted. pic.twitter.com/XFJquLMA9Z