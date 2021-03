Video. Pasajeras atacan a conductor de Uber que les pidió usar cubrebocas

En redes sociales se ha hecho viral un nuevo video de ataques por cubrebocas en Estados Unidos, en especial en calles de San Francisco, California.

Un conductor de Uber compartió un video captado por la cámara de su auto en el que tres mujeres comienzan a agredirlo luego de que éste les solicitó utilizar adecuadamente su cubierta facial.

Identificado como Subhakar Khadka, fue el conductor asignado para tres mujeres que se subieron el pasado domingo a su auto.

El video muestra momentos posteriores a haber iniciado su servicio. En la parte trasera se ve a una mujer sin cubrebocas tosiendo en la cara de Khadka y gritándole improperios.

Poco después le arrebata el celular del tablero, por lo que el hombre molesto se lo quitó de las manos, pero en el instante, la mujer le arranca el cubrebocas de la mano y lo avienta al suelo.

Junto a otra pasajera, la primera mujer involucrada en el ataque amenaza al conductor de golpearlo.

De acuerdo con el testimonio del conductor, las mujeres lo agredieron después de haberlas expulsado de su auto por no respetar las políticas propuestas por Uber de usar el cubrebocas dentro del auto bien y en todo momento.

UBER RIDERS COUGH ON, ASSAULT, PEPPER SPRAY DRIVER Driver Subhakar Khadka, who is South Asian, says he believes he was targeted because of his race. He picked up 3 women in the Bayview yesterday afternoon on San Bruno Avenue. https://t.co/Tzr7kTfyKQ pic.twitter.com/f8PiHDZ9CZ

El originario de Nepal le dijo al medio local de noticias KPIX que cree que el ataque se debió principalmente a su raza y acento que a las políticas sanitarias.

En la entrevista, Subhakar Khadka dijo también que se había detenido en una estación de servicio para que la pasajera en cuestión pudiera comprar un cubrebocas, y cuando salió simplemente le dijo que el viaje estaba cancelado por lo que debía pedir otro Uber.

La mujer se negó a dejarlo ir y dijo que se tenía que esperar hasta que llegara otro auto.

En un video que publicó en Instagram la mujer sin cubrebocas se muestra que el conductor estaba dispuesto a dejarlas a la orilla del camino con tal de que se bajaran.

Cuando por fin salieron las tres pasajeras, una de ellas se acercó a la ventanilla abierta y roció gas pimienta sobre los asientos y hacia el conductor.

En redes sociales, la incitadora del ataque admitió que estaba equivocada por haber agredido al hombre y por haberle tosido, y se justificó diciendo que estaba asustada por su seguridad y las de sus acompañantes porque supuestamente el conductor las llevó por un área desconocida y se negó a esperar a que llegara un nuevo servicio.

Uber y el servicio Lyft dijeron en Twitter que las usuarias habían sido eliminadas permanentemente de las plataformas.

Después del incidente, Uber dijo que se haría cargo de la limpieza del auto, pagando $20 dólares, que después aumentó a $120 tras recibir críticas por no implementar políticas sanitarias y de limpieza contínua y eficaces en sus flotas de autos, aún en medio de la pandemia por coronavirus, y por poner en peligro la salud de sus trabajadores.

Cuando se dio a conocer el caso y el video se hizo viral, Cyan Banister, un inversionista de Uber, inició una recaudación de fondos en Gofundme para poder pagar la limpieza y desinfección del automóvil de Khadka y para compensar sus salarios perdidos por el incidente.

UPDATE: Subhakar shared these images with me detailing how Uber offered him $20 to clean his car after one of the riders, according to SFPD sprayed what is believed to be pepper spray in his car.



Uber then offered him $40. In the end he was given $120 for his ordeal. pic.twitter.com/iEHaf9aYTD