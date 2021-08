Tres pasajeros protagonizaron una pelea a golpes en pleno vuelo de American Airlines, este fin de semana, en Estados Unidos, la cual quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado, en un avión que viajaba de Nueva Orleans, en Louisiana, a Austin, Texas.

Según el reporte de televisoras locales, dos viajeros comenzaron a discutir por un asiento que no podía reclinarse y terminaron peleando a golpes.

En el video que se difundió en redes sociales, se observa a tres hombres de pie en el pasillo de la aeronave, uno con playera verde, uno con rayas rojo con blanco y otro vestido con una playera blanca.

Mientras discutían, el hombre de la playera verde soltó un puñetazo al de la playera blanca y el pasajero afroamericano, vestido a rayas rojas y blancas, se unió a la pelea también a puñetazos.

Los viajeros siguieron golpeándose hasta que otros pasajeros los separaron. Sin embargo, en cuanto pudo liberarse, el hombre afroamericano volvió a abalanzarse contra el hombre de la playera verde.

What flight attendants put up with. You have a bad attitude? Your going to bring it along on your holiday too. pic.twitter.com/Bo8q8kkxFD