Video. Personaje de Spiderman en Disneyland sufre aparatoso accidente

Si bien Spiderman es un experto en acrobacias extremas hechas con su telaraña, parece ser que sus imitadores no lo son.

Y es que, de acuerdo con un video que se está viralizando en redes sociales, el personaje de Spiderman sufrió un aparatoso choque durante una exhibición en el Avengers Campus de Disney California Adventure Park.

Pero en estricto sentido no fue una persona la que sufrió el incidente, aunque se ve completamente real en las imágenes, sino que fue un animatronic que protagoniza un espectáculo de acrobacias en el aire dentro de la atracción inspirada en los superhéroes de Marvel, llamado Wew Slingers: A Spiderman Adventure.

En el video se puede ver al robot colgándose en un cable, que simula la telaraña, lanzándose desde un edificio del campus hacia otro que se encontraba enfrente.

Debido a un fallo de precisión y de funcionamiento en las extremidades del robot este no pudo detenerse sobre el edificio y por el contrario se estrelló derribando parte de la estructura superior. Sin embargo, aparentemente la exhibición incluye originalmente un incidente de lanzamiento.

En el video se escucha un diálogo de Spiderman anunciando su lanzamiento por los aires y segundos después pide una bolsa de aire, a lo que una voz robotizada femenina le dice que no hay bolsas de aire.

Al momento del choque los huéspedes de la atracción pensaron que se trataba de una persona real y expresaron su preocupación al ver cómo el Spiderman se estrella y la fuerza con que lo hace antes de caer al suelo.

De acuerdo con la descripción del video compartido en internet, la atracción fue cerrada por dos horas en lo que solucionaban el fallo del robot y reconstruían la estructura.

“¿Otro aterrizaje feliz? El espectáculo se detuvo brevemente durante un par de horas, ¡pero volvió a funcionar más tarde!”, escribió en Instagram el dueño del video.

Asimismo, el visitante aclaró que se trataba de un robot y no de una persona de carne y hueso como se ve en las imágenes debido al realismo que le imprimen a los androides de Peter Parker llamados Spider-bots.

En entrevista con Deadline, un portavoz del parque temático dijo que Avengers Campus y su programa de atracciones está equipado para que este tipo de incidentes sean solucionados de inmediato.

“Al igual que con cualquier vuelo, puede haber algunos obstáculos en el camino, pero Spider-Man volvió a la acción a tiempo para su viaje”.

En un video compartido por Disneyland News Today se aprecia el espectáculo de Spiderman y la forma en que sucede correctamente. El robot vuela por los aires con su telaraña y se tambalea antes de caer, aunque mueve todo el cuerpo y las extremidades.

Following a rther crashy encounter with the W.E.B. Facility wall, Spider-Man is back to swinging above Avengers Campus again! pic.twitter.com/leuNzWuLaQ