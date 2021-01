Video. Policía arrolla a multitud en calles de Washington

Un agente de la Policía de Tacoma, en el estado de Washington, arrolló a una multitud de casi 100 personas que bloqueaban una calle este fin de semana.

En videos publicados en redes sociales se observa que el agente se acercó, a bordo de una patrulla, a la intersección en la que se encontraban las personas. Al notar que el oficial estaba junto a ellos, la multitud golpeó el vehículo.

En lugar de dar marcha atrás, el policía avanzó y atropelló a varias de las personas que se encontraban en la calle South 9th, en el cruce con Pacific Avenue, en Tacoma, la noche del sábado.

En las grabaciones compartidas en redes sociales se escuchan los gritos de la multitud al ser arrollada por la patrulla. Al menos cinco personas cayeron al suelo tras ser atropelladas, algunas se lograron levantar al momento, mientras un hombre tuvo que ser trasladado a un hospital.

La Policía de Tacoma abrió una investigación luego de que se viralizaran las imágenes en redes sociales.



Las autoridades afirmaron que un grupo de oficiales llegaron a la escena para despejar a las casi 100 personas que bloqueaban la calle.

El comunicado del Departamento de Policía asegura que el oficial trató de retroceder, pero la multitud no se lo permitió. La vocera de la Policía dijo que las personas habían tratado de romper las ventanas de la patrulla, aunque en los videos sólo se observa que golpearon la carrocería con las manos.

This angle proves that nobody was smashing any windows or attacking the cop in any significant way. Also, there was nobody behind the car, so they could have backed up, but intentionally chose to go forwards instead. #Tacoma #TacomaPD #TacomaPolice pic.twitter.com/NYDjvIWWX1