Video. Policía detiene y rocía gas pimienta a militar afroamericano

Un policía fue despedido después de la difusión de unas imágenes que muestran a dos agentes apuntando con sus armas a un militar negro para luego rociarlo con gas pimienta, informaron el domingo las autoridades del estado de Virginia, en Estados Unidos.

El agente Joe Gutierrez "fue despedido", indicaron las autoridades de la localidad de Windsor, después de que una investigación interna determinara que el oficial no respetó los protocolos cuando se disponía a arrestar al militar.

Los videos muestran al teniente Caron Nazario, un hombre negro de origen latino, demandando en varias ocasiones a los agentes que le explicaran qué es lo que se le reprochaba para detenerlo.

It didn’t matter he was an officer in the United States Army. It didn’t matter he had just bought a new car. It didn’t matter he did nothing wrong. To these cops he was just another.... pic.twitter.com/qVb0m5l4RS