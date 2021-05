Video. Rascacielos se tambalea en China y desata pánico

Un rascacielos fue evacuado el martes por la tarde en medio del pánico después de que el edificio de casi 300 metros de altura oscilara por una razón de momento desconocida.

El SEG Plaza, que se terminó de construir en 2000, es uno de los edificios más emblemáticos de Shenzhen (sur), la inmensa metrópolis limítrofe de Hong Kong.

La oficina de gestión de emergencias de Shenzhen indicó en la red social Weibo que va a verificar las causas· de la oscilación del edificio ya que "que ningún temblor se registró en la ciudad".

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d