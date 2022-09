Video. Terror en parque; más de 10 heridos tras caer atracción desde 15 metros

En redes sociales está circulando un video tomado justo en el momento en que un juego mecánico de un parque de diversiones se derrumba e impacta contra el suelo con decenas de personas a bordo.

Según los reportes, el terrible accidente ocasionó que al menos 10, de las casi 50 personas que se habían subido a disfrutar del paseo, resultaran heridas.

La mayoría de los huéspedes fueron llevados de emergencia al hospital, entre ellos 16 mujeres y al menos 10 niños, mientras que los operadores del juego huyeron después del accidente.

La atracción era una torre de caída libre instalada en una feria de Mohali, Punjab en la India, que estaba funcionando normalmente. Tenía una plataforma circular que giraba a medida que ascendía por la torre.

Al momento de llegar a lo más alto, la plataforma se desplomó abruptamente desde 50 pies de altura (15 metros) y se estrelló contra el sueño haciendo que algunos pasajeros salieran disparados en el aire y otros más rebotaran sobre sus asientos.

Un grupo de visitantes que presenciaron el impacto no dudaron en ayudar a las personas que se encontraban en el suelo, e incluso ayudaron a trasladarlos a una patrulla.

Según The New York Post, un testigo dijo que los empleados del lugar trataron de amenazarlos por intervenir en el apoyo. “Recogimos a los heridos y corrimos al hospital”, agregó.

El video del momento fue compartido por una periodista local de la cadena TV9 y fue ella quien confirmó los primeros accidentados sin reporte de ningún fallecido.

Hasta el momento, las imágenes superan los 7.7 millones de visualizaciones al menos en Twitter.

Otros medios afirmaron que el parque de diversiones no tenía ninguna ambulancia o servicio de emergencia a su disposición, pero que llegaron las ambulancias minutos más tarde del accidente.

Las primeras investigaciones señalaron que el desplome del juego se debió “a un problema técnico” y que los funcionarios del parque cooperarían con la policía para encontrar a los operadores que huyeron.

“Haremos una investigación y se tomarán medidas estrictas contra los culpables”, prometió el comisionado adjunto de la comunidad de Mohali, AMit Talwar, quien calificó a los organizadores de la feria como “negligentes” al permitir que la atracción funcionara con los supuestos “problemas técnicos”.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB