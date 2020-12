Video. Tiktoker descubre que tiene Covid con bebida de Starbucks

De manera inusual, una usuaria de TikTok descubrió que tenía coronavirus sin haber tomado una prueba médica previa.

La joven, conocida como Maryn Short, se grabó en TikTok comprando una bebida de Starbucks que estaba ganando popularidad en redes sociales por sus sabores intensos y gran variedad de ingredientes.

El clip que ya se hizo viral estaba planeado para mostrarle a sus seguidores su reacción al probar la bebida.

Mientras transcurría el video, la joven se dio cuenta que no podía probar el batido que había comprado.

Cuando dio el primer sorbo dijo “Esto no tiene sabor”. Luego tomó un segundo sorbo y preguntó “¿Por qué no puedo probarlo?” para después preguntarse sorprendida “¿Tengo Covid? Espera, no puedo saborear nada”. Posteriormente comenzó a reírse de miedo.

Antes de probarlo, dijo que había encontrado inconveniente en ordenar el batido a través de su teléfono celular ya que se había equivocado de sucursal para recogerla.

Después de llegar a la tienda correcta, recogió su bebida hecha con jarabe de vainilla, jarabe de caramelo, caramelo granizado y crema espesa.

Según la Tiktoker, en la mañana se había despertado con la nariz congestionada, pero creyó que se trataba de una de sus alergias normales.

El video se hizo viral en cuestión de minutos hasta reproducirse más de 3.2 millones de veces.

Según reportes de medios estadounidenses, la joven se realizó la prueba de Covid-19 y dio positivo, por lo que tuvo que aislarse en su hogar para recuperarse y evitar el contagio entre personas cercanas.

Hasta las últimas actualizaciones, Short ya había recuperado el 80 por ciento del gusto, tuvo fiebre alta que después desapareció.

“Sólo quiero recordarle a la gente que Covid le puede pasar a cualquiera. Incluso para mí, que seguí con las pautas de seguridad sugeridas” dijo la usuaria.

A través de una entrevista que dio para Fox, Maryn instó a la gente que pudo estar expuesta al virus a hacerse la prueba y a seguir todos los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por las autoridades de salud y de gobierno.