Video. Tren a toda velocidad se estrella contra patrulla con mujer detenida adentro

En redes sociales está circulando un video que muestra el dramático instante donde un tren a toda velocidad choca contra una patrulla estacionada sobre las vías en Colorado.

Según los informes, dentro del vehículo se encontraba una persona esposada en el asiento trasero sin la posibilidad de huir del impacto.

Los agentes arrestaron a una mujer, identificada como Yareni Ríos-González de 20 años, después de que la policía la detuviera a medio camino para registrar su camioneta en busca de armas.

Previo a esto, los agentes acudieron a Fort Lupton por una confrontación que involucró un arma.

El registro de la camioneta y arresto de la joven fue considerado por la oficina de investigación de Colorado como de alto riesgo porque fue sospechosa de un delito grave amenazante. Es por ello que estaba esposada y en el asiento de atrás.

Los agentes estaban hablando entre sí mientras revisaban la camioneta cuando se percataron que el tren estaba por arrollar una de las patrullas.

De hecho, no escucharon en seguida los gritos de la mujer que les avisaba del paso del tren ni de la bocina que sonó para que despejaran las vías.

Cuando un oficial se da cuenta apenas segundos antes que el tren chocaría con el auto, da vueltas cerca de la patrulla dudando si sacar a la mujer o no y luego corre a protegerse del impacto.

A woman in Colorado was HIT BY A TRAIN while handcuffed in the back of a police car that the officers parked ON THE TRACKS.



The officers didn’t hear the woman screaming or the train’s horn(?) because they were so worried about saying she took so long to pull over 100 times. pic.twitter.com/UOPfuv1br4