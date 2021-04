Video. 'Viniste al vecindario equivocado'; sargento de EU amenaza a afroamericano

Jonathan Pentland, sargento del Ejército de Estados Unidos, fue acusado de asalto en tercer grado en Carolina del Sur luego de que se difundiera un video en redes sociales donde empuja y amenaza a un hombre afroamericano que caminaba por el vecindario donde vive.

El clip muestra cómo el hombre de 42 años confronta a la víctima, identificada como Deandre, sólo por caminar en Lakes at Barony Place, un área del condado de Richland.

Tras la difusión del video, el agresor fue identificado y las autoridades confirmaron que ha sido sargento de instrucción en Fort Jackson desde al menos 2019. El general Milford Beagle, Jr., publicó en Twitter que se harán las investigaciones correspondientes.

As an update on the unfortunate incident that brought disrespect to @fortjackson our Army and the trust with the public we serve, please see below. I will be transparent in the future with shareable information. The subject in this case was arrested. @PaulFunk2 @TradocDCG pic.twitter.com/prihGao1Nv